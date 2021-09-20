Karacabey'de Gençlik Merkezi gün sayıyor

Sporla yaşayan bir kent hedefiyle, spora ve sporcuya tam destek veren Karacabey Belediyesi'nin bu alanda gerçekleştirdiği yatırımlar da bir bir yükselmeye başladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, bu kapsamda Esentepe Mahallesi'nde inşaatının büyük bir kısmı tamamlanan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Özkan, Gençlik Merkezi projesiyle ilçe gençlerine sosyal, kültürel ve eğitim anlamında büyük bir hizmet sağlanacağını söyledi.

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek

Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Esentepe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezi inşaatında sona yaklaşıyoruz. Tamamlandığında içinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek bir yapı olacak. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçemizin özellikle son yıllarda elde ettiği sportif başarıları doğrultusunda, sportif ve sosyal yatırımlarımıza bakanlık nezdinde destek sözü vermişti. İşte bakanlığımızdan aldığımız bu bütçe ile ilçemizin dört bir yanında, spor alanları ve sosyal alanlar oluşturuyoruz. Pek çoğu da tamamlandı. Spor Salonumuz ve Gençlik Merkezimizde sona yaklaşıyoruz. Karacabey'in geleceğine katkı sağlayacak önemli projelerimiz bunlar. Tekrardan hayırlı olsun" dedi.

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