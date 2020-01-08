Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildiBURSA'nın Karacabey ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

08.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:12
Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Karacabey'de etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarında yaralanan olmazken, herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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