Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Haberler » Güncel » Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haber

Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:44
Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

BURSA'nın ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Karacabey'de etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarında yaralanan olmazken, herhangi bir hasar da meydana gelmedi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler