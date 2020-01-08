Karacabey'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:44

BURSA'nın Karacabey ilçesinde fırtına etkili olurken; ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Karacabey'de etkili olan sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi olaylarında yaralanan olmazken, herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Kaynak: DHA