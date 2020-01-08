Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi
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Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi

Karacabey'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.

08.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:23
Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi

'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey'de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu. - BURSA

Kaynak: İHA
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