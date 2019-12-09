Karacabey'de engelli bireylerin zirve mutluluğu

09.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:21

Karacabey Belediyesi'nin ilçede yaşayan engelli bireyler için 'Engelsiz bir Karacabey' hedefi doğrultusunda çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karacabey Belediyesi, Karacabey Offroad Grubu'yla birlikte düzenlediği etkinlikte, engelli vatandaşları aileleriyle birlikte ilçenin en yüksek noktası olan Karadağ Tepesine çıkarttı.

Etkinliğe; Karacabey Tüm Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Kağan Erdem, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak belediye binasının önünde, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen engelli vatandaşlar, daha sonra onları gezdirmek için toplanan araçlara binerek keyifli bir tura çıktı.

Çamurlu yollarda offroad heyecanı

Yolculuk boyunca çamurlu yollardan geçerken çok eğlenen dernek üyeleri, offroad heyecanını da bu esnada tatma imkânı buldu. Çeşitli engebeli yollardan geçtikten sonra Karacabey'in en yüksek noktasına ulaşan grup üyeleri, burada kendilerine eşlik eden araç sürücüleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarttı.

Sadece bir gün değil yıl boyu beraberiz

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çok güzel bir gecede bir arada kutlamış ve derneğimizle birlikte güzel bir geceye imza atmıştık. Ve onlara bir sürpriz hazırladık. Yaşadıkları şehri kuş bakışı izleyebilecekleri, Karacabey'in en yüksek noktası olan Karadağ Tepesine Karoff grubu üyelerinin yardımlarıyla onları çıkardık. Ben öncelikle bu anlamlı etkinliğe araçlarıyla katkı sağlayarak bizimle birlikte olan Karacabey Offroad ve Karacabey Motocros ekibine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli vatandaşlarımızla yılın bir günü değil yıl boyu beraberiz. Çeşitli etkinlikler aracılığıyla bir araya geliyoruz. Artık bunu her yıl farklı rotalarda yapabiliriz. Bu etkinliğini devamını onlar da çok istediler. Baharda farklı rotalara yeni geziler planlayarak, onlara da göremedikleri pek çok güzelliği göstermek istiyoruz'' dedi.

Yardımcı olmaya her zaman hazırız

Karacabey Offroad Grubu adına konuşan Mustafa Yağcı da "Bizler böyle bir anlamlı etkinlikte grup üyelerimizle keyifle katkı sağladık. Engelli arkadaşlarımıza böyle bir imkânı sağlamak bizim için de mutluluk verici oldu. Her zaman onlara yardımcı olmak için hazırız. Belediye Başkanımız Ali Özkan başta olmak üzere, bizlere bu fırsata veren herkese çok teşekkür ederiz'' dedi.

Çok mutlu oldular

20'ye yakın araçla, aileleriyle birlikte tura katılan engelliler derneği üyeleri de duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hiçbirimiz daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık. Ayrıca Karacabey'in en yüksek noktasını görmek ve çamurlu yollardan bu güçlü araçlarla geçmek, gerçekten çok keyif vericiydi. Emeği geçerek bu anlamlı etkinlikte bizleri bir araya getiren Karacabey Belediyesi'ne ve Karacabey Offroad grubuna sonsuz teşekkürler'' dedi.

Etkinlikte sonunda ise katılımcılara, Karacabey'in en yüksek noktasında kahvaltı ikramı yapıldıktan sonra, "Engelleri aştık, Karacabey'in çatısına çıktık'' pankartları ile hep beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Bültenler