Karacabey'de Dönüşüm Yeni Yılda da Devam Edecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, dönüşüm çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.



Hayata geçirilen kurumsal yeniden yapılanma çalışmaları sayesinde, belediyecilik adına köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Ali Özkan, 'modern kent Karacabey' hedefi doğrultusunda bugüne kadar çok önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.



Modern belediyecilik anlayışları gereği ortak akıl, istişare ve diyaloğu temel alan bir çalışma stratejisi ile hizmet üretme peşinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, "Birbirinden eşsiz, sayısız güzelliğe sahip Karacabey'imiz ve hemşerilerimiz, her şeyin en güzeline, en değerlisine layık. Bu hedefimiz doğrultusunda, son derece gayretli ve azimli çalışmalarımızı hız kesmeden, yeni yılda da sürdürme kararındayız. 2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA