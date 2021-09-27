Karacabey'de Cumhuriyet İlkokulunun 20 derslikli ek binasının temeli atıldı

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Cumhuriyet İlkokuluna ek bina yapılması için temel atma töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Ticaret Borsasının 20 derslikli ek bina ile sadece 796 öğrenciye değil bütün Karacabey eğitimine büyük bir hizmet edeceğini söyledi.

Yapılacak binayla derslik başına öğrenci sayısı 28'e kadar düşeceğini ifade eden Kurtbeyoğlu, "Geleceğimizi planlayacak çocuklarımızın yetişmesi için fiziksel binalarımızın yanında çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmek bizim asli görevimiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, binanın yapımını üstlenen Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da şunları kaydetti:

"Devletimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Karacabey Belediyemizin çalışmalarının yanı sıra bugün temelini attığımız gibi sivil toplum örgütlerimizin de çalışmaları var. Herkes işin bir ucundan tutuyor. Karacabey'i daha yaşanabilir, daha müreffeh bir kent yapmak için çalışıyoruz."

Cumhuriyet İlkokulu A ve B bloklarının Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılacağı için büyük gurur duyduklarını ifade eden Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ise "Daha önce de Harmanlı Tarım Lisesini yapmıştık. Şimdi yapacağımız Cumhuriyet İlkokulunun ek binasından sonra üçüncü bir işi olarak eğitim vadisini Karacabey'e kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.