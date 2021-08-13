Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ülke genelinde ilgi görüyor
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Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ülke genelinde ilgi görüyor

Karacabey'de çekilen 'Tarım Sohbetleri' ülke genelinde ilgi görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karacabey Belediyesi tarafından hem bölge hem de ülke çiftçisine katkı sağlamak ve edinilen tecrübelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan program serisi devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, geçtiğimiz aylarda üreticiler arasında diyaloğu ve tecrübeyi artırma hedefiyle internet ortamında ücretsiz ve herkese açık olarak 'Tarım Sohbetleri' projesini açıklamış ve kısa sürede çekimlere başlamıştı.

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören program serisinde, zeytin üreticilerine yönelik çeşitli konular ve üreticilerden gelen sorular haftalık çekilen programlar ile Karacabey Belediyesi Youtube hesabı üzerinden yayınlanıyor.

Programı Sinan Bürçek yönetirken, gelen soruları ise Zirai Danışman Mehmet İzbak cevaplıyor.

Bu hafta yüklenen yeni bölümde ise soğuktan etkilenen zeytin ağaçlarına bakım yapılırken, dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı.

İzlenme oranları her geçen gün artıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da tamamen farkındalık çalışması olarak başladıkları bu projede gelen tepkilerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Sadece bölgemizdeki değil, ülkemizdeki pek çok üretici de bu program serilerini düzenli takip ediyor. Teknolojinin önemli bir nimeti bu; tecrübeleri paylaşma, üstünde konuşma ve daha çok insana, üreticiye ulaştırmaya imkan sağlıyor. Bu anlamda önemli yol kat ediyoruz.24 binden fazla izlenmeye ulaştık ve bu artarak devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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