Karacabey'de çalıntı motorla kaza yaptı
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Karacabey'de çalıntı motorla kaza yaptı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

Karacabey'de çalıntı motorla kaza yaptı
27.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:46

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kaza sonrası polisin yaptığı sorgulama da motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Balıkesir-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halinde olan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Malik T., 16 AHP 622 plakalı çalıntı motosikletle sağ şerit üzerinde seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarptı.

Motosikletin devrilmesiyle birlikte yaralanan Malik T., kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Karacabey Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı motor ile kaza yapan Malik T.'ye polis ekipleri, çalıntı motor, sokağa çıkma yasağı ve trafik kuralları yönünden idari para cezası uyguladı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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