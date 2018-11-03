Karacabey'de Cadde ve Sokak Levhaları Yenileniyor

Karacabey Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki kullanım alanlarına yönelik "Kent Bilgi Sistemi" tabanı oluşturmak için mahalle, cadde ve sokaklarda levha yenileme çalışmalarına başladı.

İlk etapta Karacabey ilçe merkezindeki mahallelerde çalışma yapan numarataj servisi ekipleri, eksik olan veya değişen bulvar, cadde ve sokak levhalarının tespitlerini yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde, 5 bin 500 tabela hazırlanıp uygulanmasına başlandı. Karacabey şehir merkezindeki 21 mahallede eksik olan bulvar, cadde ve sokakların numaralandırılmasının ardından, gelinen aşamada levhalar da yenileniyor. Altyapısı tamamlandıktan hemen sonra başlayan çalışmalar, ilçe merkezinde tüm hızıyla sürüyor.

Herkes aradığı adresi kolaylıkla bulabilecek

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde de Kent Bilgi Sistemi'nin önümüzdeki haftalarda uygulamaya başlanacağını ve bu bölgelerde, cadde ve sokak levhalarının yerleştirileceğini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "İlçemizde kent bilgi sistemini oluşturmak ve güncel tutmak amacıyla, emlak istimlak müdürlüğü ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Bu anlamda bulvar, cadde ve sokaklarda yenilenen levhalar modern bir görünümle halkımızla buluyor. Ekip arkadaşlarımız, yenileme çalışmalarına merkez mahallelerimizde başlamış bulunmakta. Buralar bittiğinde, kırsal mahallelerimizde de aynı çalışma gerçekleştirilecek. Çağdaş ve modern kentlerde olduğu gibi ilçemizde de herkes aradığı adresi bu çalışma neticesinde kolaylıkla bulabilecek" dedi.

Öte yandan, çalışmalar sona erdiğinde Karacabey içerisinde 21 mahalle ve 64 kırsal mahalle ile toplam 85 mahallede, 5 bin 500 tabela yenilenmiş olacak. - BURSA