Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor

Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan aşevinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan aşevinde yürütülen çalışmaları inceledi. Hayırseverlerin destekleriyle adeta bir sosyal yardım üssüne dönen aşevinde belediye personeli ve gönüllüler, sıcak yemekleri bir an önce yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyor.

Başkan Özkan, merkez ve kırsalda yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran aşevindeki çalışmaları yerinde denetledi. Özkan'ın ziyareti sırasında vatandaşlar, özellikle sosyal anlamda sağlanan bu desteklerin önemine vurgu yaparak, Özkan'a ve katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Yardım üssü haline geldi

Başkan Özkanda yaptığı açıklamada "Aşevimiz gönüllülük esasıyla çalışan insanların yanında, hayırlarını burası vasıtasıyla değerlendiren hayırseverlerin de adeta yardım üssü haline geldi. Önemli olan bizden sonra da bu organizasyonun devam etmesi. İlçemizde kimse aç uyumasın, yiyeceğe ihtiyaç duymasın hassasiyetiyle, bu aşevi projemizi gerçekleştirdik. Gerçekten özveri ile hayırseverler ve gönüllülerin destekleri ile önemli rakamlara ulaştık. Ramazan itibariyle günlük sıcak yemek sayımız 1300'e ulaştı. ve bu sadece ramazanda değil, sonraki aylarda da devam edecek. Burada hiç kimse geri çevrilmemektedir. Gerçekten Karacabey'in şanına yakışır, mükemmel bir organizasyon aşevinde gerçekleşmektedir. Öğrenciler dahil pek çok vatandaşımızdan, 'biz de bedenen bu hayır hizmetinden istifade etmek istiyoruz' şeklinde talepler geliyor ve gerek dağıtım gerek paketleme gerekse sebzelerin ve meyvelerin hazırlanmasında katkı koymak isteyenler, gönüllülük esasıyla çalışıyor" dedi. - BURSA

Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor
Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacabey'de aşevi ihtiyaç sahiplerine büyük katkı sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:53:11. #1.14#

title