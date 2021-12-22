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Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uygulamaya konulan tütün ve tütün mamulleri ile mücadele eylem planı kapsamında, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hususi araç, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik bilgilendirme ve denetimler yapıldı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Uygulamaya konulan tütün ve tütün mamulleri ile mücadele eylem planı kapsamında, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hususi araç, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik bilgilendirme ve denetimler yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Heykel Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında vatandaşların duyarlılığının arttırılması hedefleniyor. Dumansız hava sahasının korunması yönünde kontrol ve denetimlerin devam edeceğini beyan eden yetkililer, yapılan denetimlerde dumansız hava sahasının korunması amacı ile aracında sigara içmeyen ve içilmesine müsaade etmeyen sürücülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

Bilindiği üzere, özel araçta sigara içmek 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında yasaklanmıştı. Araçlarda tütün mamulleri tüketenler hakkında 205 TL idari para cezası tatbik ediliyor. - BURSA

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

Karacabey'de araçlarda sigara denetimi

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