Karacabey'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin tatil beldelerinden Yeniköy Mahallesi'nde inşaat çalışması devam eden binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülen ve çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA