Karacabey'de altyapı yatırımları hızlanacak

06.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:10

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin her yönüyle gelişimi adına gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kentin geleceğini yakından ilgilendiren önemli bir haber de BUSKİ'den geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, kentin altyapısının yenilenmesi adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında, içerisinde Karacabey'in de yer aldığı 3 büyük ilçede (Karacabey, Mustafa Kemal Paşa ve İnegöl) içme suyu altyapısı için 50 milyon Euro'luk yatırımı hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Gülenç, bu yatırımla birlikte Karacabey'in altyapı ihtiyacının tamamen çözüme kavuşacağını söyledi.

Karacabey'in geleceği için sevindirici

Gerçekleşen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan da bu gelişmenin Karacabey için oldukça önemli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'e, ilçe halkı adına teşekkür etti.

Yapımı son sürat devam eden 170 milyon TL tutarındaki altyapı ve elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları ile yatırımların her geçen gün hızlandığı Karacabey'de, kentin hem altyapı hem de üstyapısının sağlıklı hale gelmesi için hummalı çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Özkan, çalışmalar bittiğinde kentin 50 yıllık ihtiyacının da çözüleceğini müjdeledi.

Karacabey'in son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağı vurgusunda bulunan Özkan, 'modern kent' hedefi doğrultusunda çalışmaların son sürat devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler