Karacabey'de altyapı konusu uzun yıllar gündeme gelmeyecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette, Yenimahalle'de startı verilen kanalizasyon hattı ve yağmur suyu yenileme çalışmalarını inceledi.

Karacabey'in geleceğine hizmet edecek yatırımlar

Özkan burada yaptığı açıklamada, "BUSKİ tarafından ilçemizde 226 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş ilçemiz için bir diğer müjdeli haberi vermiş ve yakın zamanda kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatlarının da yenileneceğini duyurmuştu. İlçemizde 46,21 km kanalizasyon hattı ile 20.50 km yağmursuyu hattı yenilenecek. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Özkan, ilçede bunun dışında elektrik hatlarının yer altına alınması ile internet altyapısının yenilenme çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, yapılan bu çalışmaların bugünlük değil yarınlara da hizmet edeceğini ve Karacabey'de altyapı sorununu çok uzun yıllar rafa kaldıracağını söyledi.

Gelecek nesiller için önem taşıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yapılan hizmetin gelecek nesiller için yapılan bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Karacabeyli hemşerilerimizden bu altyapı çalışmalarında biraz daha sabırlı olmalarını diliyoruz. Evet, biraz zahmet çekecekler ama sonrasında kendileri ve çocukları için altyapı sorunu tarihin tozlu raflarına girecek. Bu noktada gösterdikleri sabır, gelecek nesillerin sağlığının, konforunun iyi olması noktasında önem taşıyor. Ben bu konuda anlayış ve hassasiyetlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Özkan, altyapı konusunda katkıları için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ilçe halkı adına teşekkür etti.

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