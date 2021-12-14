Karacabey'de altyapı çalışmaları sürüyor

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey'de altyapı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

İlçede bir yandan içme suyu hatları yenilenirken, diğer yandan çalışmaları biten cadde ve sokaklar asfaltlanıyor. BUSKİ tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özkan, Emirsultan Mahallesi'nde çalışmaların sona erdiğini duyururken, 3 farklı ekiple asfaltlamanın diğer mahallelerde de aralıksız sürdüğünü belirtti.

İncelemelerde, BUSKİ Karacabey Müdürü Koray Şahiner'den de çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan yaptığı açıklamada, "BUSKİ marifetiyle ilçemizde yürütülen altyapı çalışmalarında hızla yol alıyoruz. Emirsultan Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı ve biten cadde ve sokaklarda da 3 ayrı ekip asfaltlama çalışmaları yaparak, vatandaşların bozuk yollardan duyduğu mağduriyeti en aza indirmenin gayretiyle çalışıyor. Ayrıca 800'lük taşıyıcı hat döşemesinin de sonuna yaklaşıldı. Bu hat tamamlandıktan sonra da ilçe genelinde genel bir su kesintisi yaşanmayacak. Çalışmalar tamamlanana dek gerekli durumlar yalnızca lokal kesintilerle yürütülecek. Bu anlamda vatandaşlarımızdan bir süre daha anlayış bekliyoruz. Karacabey'in gelecek yıllarını düşünerek sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Özkan, çalışmalardan ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA