Karacabey boğazında hortum paniği

Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.

Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu. - BURSA

Kaynak: İHA