Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
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Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz

Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacabey'de turizmin gelişmesi noktasında büyük öneme sahip olan Boğaz yolundaki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan bölgeye giderek, çalışmaları yakından inceledi.

Karacabey'de turizmin gelişmesi noktasında büyük öneme sahip olan Boğaz yolundaki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan bölgeye giderek, çalışmaları yakından inceledi.

Karacabey'de turizmin gelişmesi noktasında büyük öneme sahip olan Boğaz Yolundaki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan bölgeye giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerden detaylı bilgiler alan Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Karacabey Boğaz Yolu ile ilgili geçmiş yıllardan beri çeşitli sıkıntılar vardı. Uzun zamandır problem arz eden bu yola, Bölge Milletvekilimiz Sn. Mustafa Esgin'in gayretleriyle, Ulaştırma Bakanlığı'mızın destekleriyle ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla neşter vurulmuş durumda. Bilindiği gibi Karacabey Boğaz Yolu Yeniköy-Malkara-Kurşunlu sahil şeridine, Longoz ve Ihlamur Ormanları'na ulaşımın yanı sıra bölgedeki çok sayıda mahalleye ulaşım açısından da stratejik konumda. Dolayısıyla buradaki yol sıkıntılarının giderilmesi, kentimizin geleceği açısından da çok kıymetli. Bazı yerlerde mülkiyet sorunları var, kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma gerekmeyen yerlerde ise çalışmalar sürüyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında, yıllardan beri ortada olan bu sorun kökten çözülmüş olacak. Bu anlamda desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Sn. Mustafa Esgin'e, Ulaştırma Bakanlığı'mıza ve emeği geçen herkese, tüm Karacabeyliler adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Karacabey Boğaz yolunda çalışmalar tam gaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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