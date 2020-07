Karacabey: "Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz" Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve yangın söndürme uçakları geri çekilirken, karadan müdahaleler devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey burada yaptığı açıklamada, "Bugün 14.04 itibariyle burada bir yangın çıktı. Ülkemizde en son çıkan yangın ile birlikte 20 tane orman yangınında bir tanesi de burası. Aynı anda birden çok yangın çıkmış olmasına rağmen ekiplerimiz kısa sürede müdahale ettiler. Saat 14.20 itibariyle ilk müdahale gerçekleşti. Buradaki yangına 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve 240 personelimiz ile orman teşkilatı olarak bizler ayrıca ilçe belediyelerimize ait iş makineleri, arazözlerle, belediyelerimizin tüm imkanları ile birlikte belediye başkanlarımız da buradalar birlikte müdahaleler yapıldı. Şu an için Kızıldam köyümüzü tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. Zaten yangının başladığı ilk andan itibaren de arkadaşlarımız özellikle köye herhangi bir zarar olmasın, ulaşmasın diye ilk müdahaleyi köyün olduğu tarafa yaptılar. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarımız çalışamadığı için onlar indiler ancak şuan yer ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almayı ve bir ağaç olsun fazla kurtarmanın gayreti içerisindeyiz. Biz biliyoruz ki bu ormanlar ülkemizin akciğerleridir. Her bir ağaç ayrı bir dünyadır, ayrı bir can, onları kurtarmak için bizler çalışıyoruz. Bugün çıkan yangınları Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli beyefendi de bizzat yönettiler. İzmir'deki yangının başındaydılar. Sürekli takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli takip ediyor. Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da yangın sahasına gelerek Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den yangın hakkında bilgi aldı. Vali Aktaş, yangın sahasında bir takım incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA