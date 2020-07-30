Karacabey: "Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karacabey: "Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz"

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Karacabey:
30.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:46

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam-Haydaroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve yangın söndürme uçakları geri çekilirken, karadan müdahaleler devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey burada yaptığı açıklamada, "Bugün 14.04 itibariyle burada bir yangın çıktı. Ülkemizde en son çıkan yangın ile birlikte 20 tane orman yangınında bir tanesi de burası. Aynı anda birden çok yangın çıkmış olmasına rağmen ekiplerimiz kısa sürede müdahale ettiler. Saat 14.20 itibariyle ilk müdahale gerçekleşti. Buradaki yangına 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve 240 personelimiz ile orman teşkilatı olarak bizler ayrıca ilçe belediyelerimize ait iş makineleri, arazözlerle, belediyelerimizin tüm imkanları ile birlikte belediye başkanlarımız da buradalar birlikte müdahaleler yapıldı. Şu an için Kızıldam köyümüzü tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. Zaten yangının başladığı ilk andan itibaren de arkadaşlarımız özellikle köye herhangi bir zarar olmasın, ulaşmasın diye ilk müdahaleyi köyün olduğu tarafa yaptılar. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarımız çalışamadığı için onlar indiler ancak şuan yer ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına almayı ve bir ağaç olsun fazla kurtarmanın gayreti içerisindeyiz. Biz biliyoruz ki bu ormanlar ülkemizin akciğerleridir. Her bir ağaç ayrı bir dünyadır, ayrı bir can, onları kurtarmak için bizler çalışıyoruz. Bugün çıkan yangınları Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli beyefendi de bizzat yönettiler. İzmir'deki yangının başındaydılar. Sürekli takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli takip ediyor. Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da yangın sahasına gelerek Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den yangın hakkında bilgi aldı. Vali Aktaş, yangın sahasında bir takım incelemelerde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 3. Sayfa
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Güncel
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Tuma Çelik Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beyonce Ebru Şallı Ozan Güven
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Karacabey: "Bizler bir an önce buradaki yangını da kontrol altına almak için gayret ediyoruz" - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:20:55. #1.14#
title