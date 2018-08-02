Karacabey Birlikspor'un İsmi ve Logosu Değişti

Karacabey Birlikspor Kulübü'nün yeni ismi "Karacabey Belediye Spor" oldu.

Karacabey Belediye Spor Yöneticisi Murat Avinç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kulübün isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.

Avinç, "Takımımız 2018-2019 sezonuyla birlikte profesyonel liglerde Karacabey Belediye Spor AŞ. ismiyle mücadele edecek. Yeni ismimizin ve yeni logomuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.