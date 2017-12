Karacabey Birlikspor'da Ali Nail Durmuş Dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karacabey Birlikspor'da, Fethi Çokkeser'den boşalan teknik direktörlük görevine Ali Nail Durmuş getirildi.



Karacabey Birlikspor Kulübü Başkanı Uğur Koçak, yaptığı açıklamada, teknik direktör Ali Nail Durmuş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.



Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Koçak, "Ali Nail hoca senelerdir profesyonel liglerde çalıştı. Bugün de aramıza katıldı. Kendisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamızla istediğimiz, özlediğimiz yerlere çıkacağımıza inanıyoruz. Ali Nail hocamız 2 Ocak'ta 12 günlük Antalya kampında takımımızın başında olacak." dedi.



Karacabey Birlikspor'un yeni teknik direktörü Durmuş ise futbolculuk döneminde uzun yıllar Bursaspor formasını giydiğini hatırlatarak, Bursa'nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Yeni takımı, play-off'lara taşımak istediğini anlatan Durmuş, şunları kaydetti:



"Çeşitli takımlarda 14 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Bursa'da ilk defa teknik direktör olarak profesyonel takımda çalışma imkanı buldum. Bursa'nın benim için her zaman yeri ayrı. Çünkü senelerce Bursaspor takımının formasını giydim. Aynı zamanda kaptanlığını yaptım. Karacabey'in potansiyelini gördüm. Karacabey Birlikspor'da hedefimiz play-off oynamak. Benim buraya gelme sebebim bu. Camiamızla ve taraftarlarımızla hep birlikte elbirliğiyle takımımızı iyi yerlere taşıyacağız."



Son olarak Tekirdağspor'u çalıştıran Ali Nail Durmuş'un yardımcılıklarını Cem Karaca ve Aydın Artanlar'ın yapacağı bildirildi.