Karacabey Birlikspor Bünyamin'le İmzaladı

SPOR Toto 3'üncü Lig takımı Karacabey Birlikspor, Bursaspor'un genç sol kanat oyuncusu Bünyamin Kasal'ı transfer etti.



Karacabey Birlikspor, Bünyamin Kasal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Birlikspor yöneticisi Murat Avinç, "Gelecek vadeden bir oyuncu. Bu anlaşma her ki taraf için de hayırlı olsun" dedi.



1997 doğumlu olan Bünyamin Kasal, futbola 2006 yılında Kuşadası Esnafspor Kulübü'nde başladı. Sonrasında sırasıyla Kuşadasıspor ve Bursaspor formaları giyen genç oyuncu Bünyamin Kasal, geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giydi.



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