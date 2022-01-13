Karacabey Belediyespor voleybolda doludizgin

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Türkiye 2. Lig Erkekler Voleybol Ligi'nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Salondan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılarak ligde liderlik koltuğuna oturan Karacabey Belediyespor, ikinci yarıda da iddiasını koruyor.

Ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Karacabey Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Salondan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılan Karacabey Belediyespor, ligde liderliğe yükseldi.

Transferlerle gücüne güç kattı

Takım antrenörü Mustafa Cengiz, yeni transferlerle birlikte güçlerine güç kattıklarını ve liderliği korumak için de çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan da galibiyetin ardından takım yönetimi ve futbolcuları tebrik etti. Özkan, "Her zaman söylediğimiz gibi futbol ve voleybolda iddialıyız. Şehrimizin adını gururla sporda da yaşatıyoruz. Takımlarımızın elde ettiği bu başarılardan dolayı ilçemiz adına çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, hafta sonu İnegöl Spor ile kendi evinde mücadele edecek. Pazar günü saat 15.00'te, Atatürk Spor Salonunda oynanacak karşılaşmaya, seyircilerin ücretsiz girebileceği duyuruldu.

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