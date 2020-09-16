Karacabey Belediyespor voleybolda da iddialı Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu kadar voleybol takımıyla da yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Bu sezon, TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon için 11 isme imza attırarak transfer çalışmalarını tamamladı.

Filenin Efeleri iç transferde, geçtiğimiz yıl takımda yer alan Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Dış transferde ise Galatasaray alt yapısında voleybol hayatına başlayan ve 2019-2020 sezonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor forması giyen 2.07 boyundaki Pasör Gökay Sertel ile 1 yıllık anlaşmaya varırken, ayrıca Furkan Baba, Tolga Coşkunlar, Kubilay Balcı, İhsan Parıldar ve Ufuk Minici ile anlaşmaya vardı.

Kariyeri başarılarla dolu

Karacabey Belediyespor'un bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan ve A Milli Takım'da da forma giyen Ufuk Minici, voleybola 14 yaşında Arkas Spor'da başlamıştı. 20 Ocak 1991 doğumlu olan 2.02 boyundaki başarılı oyuncu, 2011-2012 ve 2015-2016 sezonunda Bornova Anadolu Lisesi'nde kiralık olarak forma giydi. 2016-2017 sezonunu Maliye Piyango'da geçiren Minici, ardından Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer olmuştu.

Geçen sezonu TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde tamamlayan Ufuk Minici'nin kariyerinde Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu (2007-2008-2009), Gençler Türkiye Şampiyonluğu (2008-2009-2010), Yıldızlar Balkan Şampiyonası İkinciliği (2008-2009), Gençler Balkan Şampiyonasında Üçüncülüğü (2009-2010), A Milli Takımda ise Avrupa Ligi Üçüncülüğü (2010) bulunuyor.

Karacabey'i en iyi şekilde temsil edeceğiz

Yeni transferlerin camiaya hayırlı olması dileklerini ileten Antrenör Mustafa Cengiz, geçtiğimiz yıllardaki gibi yine iddialı bir ekip kurduklarını belirtirken, "Transferlerimiz her 2 taraf için de hayırlı olsun. İnşallah Karacabey Belediyespor'umuz bu sene de Karacabeylilerin yüzünü güldürecek. Hedefimiz ilk etapta play off. Kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başkan Özkan'dan destek çağrısı

Karacabey Belediyespor'a yeni sezonda başarılar dileyen Belediye Başkanı Ali Özkan ise "2. ligde zorlu bir gruptayız ancak takımımıza inancımız tam. Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan takımımızın, bu sezonda da Karacabey'i gururlandıracak başarıla imza atacağına yürekten inanıyorum. Karacabey'imiz özellikle son yıllarda, her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de pek çok atılıma sahne oluyor. Göreve geldiğimizde Karacabey'deki lisanslı sporcu sayısı 300 civarıydı. Spora yönelik desteklerimiz sayesinde bu sayı, günümüzde 8 binlere yükselmiş durumda. Bu anlamda bizler, sportif kent hedefimiz doğrultusunda spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı Karacabey Belediyespor'umuzu desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Öte yandan Filenin Efeleri, 11 Ekim Pazar günü Karacabey Atatürk Spor Salonu'nda Manisa ekibi Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler