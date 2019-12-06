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Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı

Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.

06.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:34
Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı

Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.


Karacabey Atatürk Salonu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşecek karşılaşmaya destek veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Voleybol takımımız üst üste elde ettiği galibiyetlerle iddiasını güçlendiriyor. Karacabey adına güzel bir başarı elde ediyoruz. Tüm Karacabeylileri maçlarda bizleri desteklemeye bekliyoruz" dedi.


Sporun her alanına önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, takımların aldıkları sonuçlarla gurur duyduklarına dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA
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