Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı

06.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:32

Karacabey Belediyesi voleybol takımıyla elde ettiği başarılarla göz doldurmaya devam ediyor. Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan ve 2. ligde mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.

Karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, voleybol maçının Karacabey Atatürk Spor Salonu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşeceğini söyledi. Özkan, voleybol takımına destek verdiklerini ifade ederek, "Karacabey'i 2. ligde temsil eden ve 3 haftadır karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımımız bu hafta evinde Manisa temsilcisi Akhisar Gücü ile karşılaşacak. Takımımız voleybol 2. ligde başarılı tırmanışını sürdürüyor. Play Off yolunda kritik bir maç olacak hafta sonu karşılaşmasına vatandaşlarımızı takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Aynı zamanda takım antrenörümüz Mustafa Cengiz ve sporcularımızı da tebrik ediyor ve başarılar dliyorum'' dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Sporun her alanına önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, takımların aldıkları sonuçlarla gurur duyduklarına dikkat çekti. Özkan, "Voleybol takımımız üst üste elde ettiği galibiyetlerle iddiasını güçlendiriyor. Karacabey adına güzel bir başarı elde ediyoruz. Tüm Karacabeylileri maçlarda bizleri desteklemeye bekliyoruz. Bu maçımızda da galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğiz'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler