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Karacabey Belediyespor'un pilot takımı Hürriyetspor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, altyapısını Bursa'nın köklü amatör spor kulüplerinden Hürriyetspor ile güçlendirecek.

Karacabey Belediyespor'un pilot takımı Hürriyetspor
05.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:52

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, altyapısını Bursa'nın köklü amatör spor kulüplerinden Hürriyetspor ile güçlendirecek. Bir süredir sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından iki kulüp arasında pilot takım anlaşması imzalandı. Hürriyetspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde iki kulüp yöneticilerinin yanı sıra Adalet Mahallesi Muhtarı Huzeyfe Tığ da hazır bulundu. İmzalanan anlaşma kapsamında Hürriyetspor Karacabey Belediyespor'un pilot takımı olacak ve yetenekli genç oyuncuları Karacabey Belediyespor'a gönderecek. Karacabey Belediyespor ise Hürriyetspor Kulübü bünyesinde amatör liglerde mücadele eden genç sporcuların profesyonelliğe adım atması için köprü görevi üstlenecek. Hürriyetspor Kulübü Başkanı Zafer Bakadur, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada, iki kulüp arasındaki anlaşmayla Bursa futbolu için projeler üreteceklerini ve başarılı sporcular yetiştireceklerini söyledi. 2020-2021 sezonunda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor'a başarı dileklerini ileten Bakadur, "Kulübümüz bünyemizde çeşitli yaş kategorilerinde çok sayıda amatör sporcularımız var. Pilot uygulaması, bu sporcularımız için de profesyonelliğe geçişte önemli bir fırsat olacak" dedi. Başkan Zafer Bakadur, sözleşmenin imzalanmasında gösterdiği uyumdan ötürü Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Ülker, 2. Başkan Remzi Cinoğlu ve altyapı çalışmalarına destek olan Özmetin Erkut ile Fahrettin Çakan'a teşekkür etti.

Hürriyet Spor Kulübü 2. Başkanı Mümin Akgün de, altyapıdan yetişen yetenekli ve başarılı oyuncuları değerlendirebilmek için başlattıkları çalışmaların olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hürriyetspor'un başarılı bir amatör kulüp olduğunu, geçen yıl U-19 kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştıklarını dile getiren Akgün, Karacabey Beldespor'a en iyi desteği vereceklerini belirterek, anlaşmanın iki kulübe de hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Ülker altyapı ve pilot takım uygulaması için Hürriyetsporla işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. 2019-2020 sezonunda mücadele ettikleri grubu haftalar öncesinden lider tamamlayarak TFF 2. Lig'e çıktıklarını hatırlatan Ülker, 2. Lig'de de Bursa'nın yüz akı olmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ülker,  bu süreçte Hürriyetspor'un kendilerine önemli kaktı sağlayacağına inandığını ifade erek, iki kulüp arasındaki işbirliğinin Bursa ve ülke futboluna hayırlı olmasını diledi.


- Karacabey

Kaynak: DHA

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