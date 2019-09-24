Karacabey belediyespor - ümraniyespor: 2-0

24.09.2019 18:02

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Fatih Söyler (xx), Emrah Eray Eyisoy (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Yağızcan (xxx) - Ömer Faruk (xxx), Berk (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 78 Sadık), Sergen (xxx), Ömer (xxx) (Dk. 90+2 Gökalp), Berkay (xxx) (Dk. 66 Ahmet), Yasin (xxx), Said (xxx), Selçuk (xxx), Hürrem (xxx)

ÜMRANİYESPOR: Taha (x) - Emre (x), Lazar (xx), Emircan (xx), Aykut (x) (Dk. 60 Gomis), Mehmet (xx), Serkan (xx), Muharrem (xx) (Dk. 60 Alaaddin), Muhammed (x), İhsan (x) (Dk. 46 Bahadır), Yunus (x)

GOLLER: Dk. 47 (P) Selçuk, Dk. 82 Berk (Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Ömer Faruk, Sergen, Yasin (Karacabey Belediyespor) - Muhammed, Emre, Muharrem (Ümraniyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

11'inci dakikada kaleci Taha'nın öne çıkmasıyla Ömer ceza sahasında müsait pozisyonda buluştuğu topu boş kale yerine auta attı.

28'inci dakikada Muharrem'in ortasında Lazar'ın kafa vuruşu sonucunda top auta çıktı.

39'uncu dakikada Lazar'ın vuruşunda kaleci Yağızcan topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

45'inci dakikada Lazar'ın vuruşunda top direğe çarparak sahaya geri döndü.

47'nci dakikada Selçuk'u Muharrem ceza sahası içerisinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Selçuk topu filelere gönderdi: 1-0.

57'nci dakikada Lazar'ın ortasında Emircan'ın vuruşunda Berk topu çizgi üzerinden çıkararak ağlara gitmesine izin vermedi.

68'inci dakikada Yunus'un pasında ceza sahasında topla buluşan Gomis topu auta attı.

71'inci dakikada Emircan'ın ortasında Bahadır'ın kafa vuruşu sonucu top kaleci Yağızcan'da kaldı.

82'nci dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Berk kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA