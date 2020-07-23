Karacabey Belediyespor, Rasimcan Değirmenci ile sözleşme yeniledi TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor, iç transferde Rasimcan Değirmenci'nin sözleşmesini uzattı.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor, iç transferde Rasimcan Değirmenci'nin sözleşmesini uzattı.

Kulüp başkanı İsmail Ülker, yaptığı açıklamada, "TFF 3. Lig'de şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Rasimcan Değirmenci ile anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ülker, transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Rasimcan Değirmenci ise Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA