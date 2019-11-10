Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor: 2-1

10.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:52

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yakup Bakır (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Akın Karabacak (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xx), Ömer (xxx) (Dk. 82 Oğuz x), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Said (xxx) (Dk. 89 Berk), Gökhan (xxx) (Dk. 80 Saruhan), Onur (xxx), Rasimcan (xxx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (x), Mehmet (xx), Polat (xx) (Dk. 52 Tayfun x), Sedat (x), Aziz (xx), İsmail (xx) (Dk. 54 Serkan x), Sergen (xx), Burak (x), Fatih (x) (Dk. 74 Ufukcan x), Yunus (x)GOLLER: Dk. 63 - Dk. 83 Abuzer (Karacabey Belediyespor) - Dk. 69 Sedat ( Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Muhammet, İlyas, Rasimcan (Karacabey Belediyespor) - Sergen, Serkan, Mehmet (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

15'inci dakikada Burak'ın ortasında Yunus'un vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.18'inci dakikada Mehmet'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.20'nci dakikada Sergen'in vuruşunda kaleci Hasan topu kornere çeldi.34'üncü dakikada Yunus'un vuruşunda Rasimcan topu çizgi üzerinden çıkararak topun filelere gitmesine izin vermedi.36'ncı dakikada Ömer'in vuruşunda Zekeriya topa müdahale ederek topun filelere gitmesine izin vermedi. Pozisyonun devamında topla buluşan İlyas'ın ortasında Abuzer müsait pozisyonda olmasına rağmen topu fileler yerine auta attı.45'inci dakikada Sinan'ın ortasında Aziz'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.59'ncu dakikada Said'in pasıyla topla buluşan Rasimcan'ın vuruşunda top kaleci Zekeriya'da kaldı.63'üncü dakikada Sergen'in düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Abuzer topu ağlara gönderdi: 1-0.69'uncu dakikada Yunus'un ceza sahasında düşürülmesi sonucu Nazilli Belediyespor penaltı atışı kazandı. Penaltıyı kullanan Sedat topu filelerle buluşturdu: 1-1.72'nci dakikada Mehmet'in vuruşunda Rasimcan topu çizgi üzerinden çıkardı.80'inci dakikada Yunus'un vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.83'üncü dakikada Hasan'ın ortasından Said kafayla Abuzer'e pas attı. Abuzer'de kendisine gelen topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1.89'uncu dakikada İlyas'ın korner vuruşunda topla buluşan Abuzer'in vuruşunda kaleci Zekeriya topa dokunarak ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA