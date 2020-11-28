Karacabey Belediyespor Mamak deplasmanından galibiyet ile dönmek istiyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Mamak müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Mamak müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye Kupası 4.Tur'unda deplasmanda oynadığı ve penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlükle ayrıldığı Hatayspor galibiyetiyle moral bulan Karacabey Belediyespor, ligin 12. haftasında Mamak Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Pazar günü saat 13.00'de Çubuk İlçe Stadı'nda oynanacak Mamak FK-Karacabey Belediyespor mücadelesini Balıkesir Bölgesi'nden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Berkay Salman ile Murat Erölmez yapacak.

Hatayspor müsabakasını kazanarak moral bulduklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Türkiye Kupası 4. Tur'unda karşılaştığımız ve penaltı atışları sonucunda galip geldiğimiz Hatayspor müsabakası bize moral oldu. Pazar günü deplasmanda Mamak ile karşılaşacağız. Mamak iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz de bu maçın önemini biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Mamak maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Sahadan galibiyet ile ayrılmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, 11. hafta sonunda topladığı 15 puanla 8. sırada bulunurken, Mamak topladığı 11 puanla 15. sırada yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı