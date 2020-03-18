Karacabey Belediyespor ligin bitimine 6 hafta kala Spor Toto 2. Lig'e çıkmayı garantiledi Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Daha önce ertelenen, Pazarspor-Yeşilyurt Belediyespor mücadelesinden 1-1 beraberlik sonucu çıktı.

Ligin bitmesine 6 hafta kala 64 puanı bulunan Karacabey Belediyespor, 45'er puanı bulunan en yakın rakipleri Somaspor ve Pazarspor'un 19 puan önünde yer alarak, bir üst lige çıkmayı garantilemiş oldu.

Aynı zamanda şampiyonluğa da ulaşan kulübün başkanı İsmail Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifsiz bir duygu içinde olduklarını ve çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Başkan Ülker, "Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde Karacabey'de yaşayan hemşehrilerimizi bir nebze de olsa sevindirdiğimize inanıyorum. Bu şampiyonluğu camiamıza, taraftarlarımıza ve tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan da kazanılan şampiyonluğun ilçe halkını gururlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan eden Karacabey Belediyesporumuzun yöneticilerine, sporcularına ve destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Kazanılan bu şampiyonluk, camiamıza ve ilçemize hayırlı olsun. Karacabey Belediyespor futbol takımımız elde ettikleri şampiyonlukla şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiler. 2014'de göreve geldiğimizde 2. Amatör Lig'de yer alan takımımızı 25 yıl sonra 3. Lig'e taşıdık. Şimdi de 3. Lig'de şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldik. Yani ilçemizde sporda devrim yaparak, herkese hayal gibi gelen bu şampiyonlukları alın terimizle kazanarak bugüne ulaştık. Şimdi hayal ötesi bir yere geldik. Bunu yönetimimiz, camiamız, taraftarlarımız ve ilçe halkımız bir araya gelerek bir bütün halinde sağladık. Bugün Türkiye'nin çoğu ilinden ve Bursamızdan gıptayla bakılan bir takım olduk. Bugün ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA