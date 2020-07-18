Karacabey Belediyespor, iç transferde 10 futbolcuyla anlaştı TFF 3. Lig'ten TFF 2. Lig'e çıkan Karacabey Belediyespor, kadrosundaki 10 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

TFF 3. Lig'ten TFF 2. Lig'e çıkan Karacabey Belediyespor, kadrosundaki 10 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Takımda sözleşmesi biten Hasan Kaya, Gökhan Cingirt, Hasan Güleryüz, İlyas Yılmazer, Sergen İlhan, Muhammed Fettahoğlu, Murat Karadeniz, Sadık Arda Yılmaztürk, Onur Özcan ve Ömer Faruk Gümüş ile anlaşma sağlandı.

Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncularımızdan 10'u ile iç transfer görüşmeleri sonucunda, prensip anlaşmasına vardık. Gerek gördüğümüz bölgelere transfer yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA