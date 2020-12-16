Karacabey Belediyespor'dan protesto
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Karacabey Belediyespor'dan protesto

16.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:27
Karacabey Belediyespor'dan protesto

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabeyli futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın başında Karacabeyli futbolcular santra yapıldıktan sonra topla oynamayarak bir protesto gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karacabey Belediyespor'da futbolcular santra vuruşunun ardından protestoda bulundu. Bölgesel Amatör Lig'in oynanmamasından dolayı oluşan sıkıntılardan dolayı Karacabeyli futbolcular, Fenerbahçe'nin yaptığı santra vuruşu sonrasında 20 saniye topa müdahalede bulunmadı. Bu anlarda sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında paslaşırken geçen 20 saniyenin sonunda Bursa ekibi oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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