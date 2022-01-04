Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlüğü Tahsin Tam getirildi

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Teco Karacabey Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Tahsin Tam getirildi.

Tahsin Tam, kulübün Onursal Başkanı da olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek'in hazır bulunduğu törende sözleşmeyi imzaladı.

Sezon sonuna kadar anlaşma imzalanan Tahsin Tam'ın teknik ekibinde Coşkun Eminoğlu yardımcı antrenör, Naim Gürel kaleci antrenörü, Onur Baş performans antrenörü, Murat Erdem de atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.

Vakıfköy'den yetişen, Bursaspor 21 Yaş Altı Takımı'nı çalıştıran Tahsin Tam, 2010'dan itibaren Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe ve Antalyaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. Tam, son olarak TFF 2. Lig'de Bodrumspor'u 2020'den itibaren yaklaşık 1,5 sezon çalıştırdı.

AA / Ayhan Fidan - Spor Haberleri

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