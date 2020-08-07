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Karacabey Belediyespor'da hedef, iyi ve kaliteli transferlerle takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmak

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un kulüp başkanı İsmail Ülker, geçen sene şampiyon olan kadrolarını büyük ölçüde koruyup, iyi ve kaliteli transferlerle takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmanın en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

Karacabey Belediyespor'da hedef, iyi ve kaliteli transferlerle takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmak
07.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:26

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un kulüp başkanı İsmail Ülker, geçen sene şampiyon olan kadrolarını büyük ölçüde koruyup, iyi ve kaliteli transferlerle takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmanın en büyük hedefleri olduğunu bildirdi.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, kısa zaman önce Karacabey Belediyespor ile ilgili ortaya atılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptığını anımsattı.

Tüm Karacabeyliler olarak, Karacabey Belediyespor'u tarihinde ilk kez 2. Lige yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Ülker, şunları kaydetti:

"Son dönemde ortaya yayılan asılsız iddialarla Karacabey'e ve Karacabey Belediyespor'a zarar verilmek istendiğini açıkça görmekteyiz. Yönetim Kurulu olarak, 2. Lig için iddialı bir takım kurmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüz bu dönemde Karacabey'i karıştırmak isteyenler, başarımızı kıskananlar, hayali senaryolarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Karacabey Belediyespor'un başarısını hazmedemeyenler, geçmişte Karacabeyspor'u düşürdükleri utanç verici durumları, mahkeme kararları ile neticelenen yöneticiliklerini asla unutmasınlar. Kulübümüzle ilgili ortaya çıkan bu dedikoduları, kimlerin ne amaçla çıkardığı da aslında böylece az çok ortaya çıkmış oldu. Karacabey Belediyespor'un satın alınarak, Bursaspor FK ismiyle Bursaspor'un yerine geçirileceği şeklinde ortaya atılan iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır."

Bursaspor'un, bu kentin ve ülkenin en güzide takımlarından biri olduğunu vurgulayan Ülker, "Her zaman örnek aldığımız ve değer verdiğimiz bir camiadır. Ancak biz, Karacabey Belediyespor olarak çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Karacabey'i karıştırmak isteyenler hiç boşa vakit kaybetmesin. Biz, inandığımız yolda yürümeye ve Karacabey Belediyespor'u, 2. Lig'de de zirveye oynatacak bir takım kurma çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmak en büyük hedefimiz"

Ülker, açıklamanın devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzu büyük ölçüde koruyup, iyi ve kaliteli transferlerle bu takımı 2. Lig'de de zirveye oynatmak en büyük hedefimiz. Bu esnada, kentimizin dinamikleri de sağ olsun, her zaman yanımızda olmaya ve bizlere destek olmaya devam ediyor. Bu noktada gerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş, gerek Karacabey Belediye Başkanımız ve kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Ali Özkan, gerekse de AK Parti İl Başkanımız Sayın Ayhan Salman, her zaman destekçimiz olmuştur. Bizlere verdiği desteklerden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Karacabey Belediyespor için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini aktaran Ülker, "Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye oynamalı' düşüncesiyle, 2014 yılında Bursa 2. Amatör Lig'de başlayan yolculuğumuz, bugün 2. Lig'de de aynı azim ve inançla, üst lig hedefiyle devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yolda, 'Karacabeyliyim' diyen ve bu kente gönül bağı olan herkesin, gerek maddi gerekse de manevi olarak bizlere destek olmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Bu noktadan sonra Karacabey ve Karacabey Belediyespor'a fayda sağlayacak her türlü düşünceyi dinlemeye hazırız ancak kulübümüze ve Karacabey'e zarar verecek hiçbir şey duymak istemiyoruz. Karacabey'i ve Karacabey Belediyespor'u her zaman zirveye taşımak için bizler, elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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