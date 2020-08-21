Karacabey Belediyespor, Berk Taşkın'ın sözleşmesini uzattı TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor, iç transferde Berk Taşkın ile anlaşmaya vardı.

Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul eden Berk Taşkın'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı İsmail Ülker, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Berk Taşkın ile anlaştık. Kendisi gelecek vadeden bir oyuncu. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Berk Taşkın ise Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA