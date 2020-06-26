Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker'den, Acun Ilıcalı'ya yeni teklif Geçtiğimiz günlerde TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon olmayı garantileyen Karacabey Belediyespor'un Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'da kulüp satın almayı planlayan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya aracılığıyla teklifte bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon olmayı garantileyen Karacabey Belediyespor'un Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'da kulüp satın almayı planlayan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya aracılığıyla teklifte bulunmuştu. Teklifle ilgilenmeye Acun Ilıcalı'ya Başkan Ülker yeni bir teklifte bulundu.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden ve korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmeden önce profesyonel liglerde şampiyon olmayı garantileyen tek takım olan Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya ilginç bir teklif gitmişti. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Avrupa'dan futbol kulübü satın alacağı yönünde haberler çıkan ünlü televizyoncu Ilıcalı'ya bir tweet atarak, "Sayın Ilıcalı... 2020 yılı tüm ligler oynansa da oynanmasa da ligi garantileyen tek şampiyon takımız.. Avrupa'dan kulüp almayın.. Görüşelim 5 sene sonra tüm Avrupa bizi seyretsin.. Karacabey Belediyespor" ifadelerini kullanmıştı.

Teklifle ilgilenmeyen Acun Ilıcalı'ya Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker yeni bir tweet atarak, yeni bir teklifte bulundu. Başkan Ülker, "Sayın Ilıcalı. Futbol takımı görüşme davetimizle ilgilenmediniz. Gelin Survivor finalini Karacabey Longozunda yapın. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı yerde. Bizim longozumuzu tanıyınca eminim bir daha Dominik'e gitmezsiniz" şeklinde ifadeler kullandı.

Karacabey Longozunda geçtiğimiz yıllarda Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı "Recep İvedik 6" filmi çekilmişti. - BURSA

Kaynak: İHA