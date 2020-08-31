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Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı

2. Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde 5, dış transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı
31.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:59

2. Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde 5, dış transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir'i 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Dış transferde ise Tofaşspor'dan Kubilay Balcı, Antalya Korkuteli Belediyespor'dan Furkan Baba, Galatasaray'dan Gökay Sertel, Antalya Korkuteli Belediyespor'dan Tolga Coşkunlar ve pasör Sercan Dikgöz'ü 1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu yıl play-off için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferlerimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferlerimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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