Karacabey Belediyespor: 1-3

20.10.2019 17:33

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hamit Basık (xxx), Necmi Demir (xxx), Hakan Akkaynak (xxx)

MUĞLASPOR: Yunus (x) - Çağlayan (x) (Dk.77 Rıdvan), Adem (x), Savaş (x) (Dk.72 Ercan x), Ramazan (x), Güray (x), Anıl (x), Murat Can (xx), Batuhan (x), Muhammed (x) (Dk59 Ahmet x), Sami (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xxx) - Hasan Güleryüz (xxx), Rasimcan (xxx), Onur (xxx), İlyas (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Ahmet), Sergen (xxx), Muhammet (xxx), Sadık (xxx), Selçuk (xxx) (Dk.87 Berk), Abuzer (xx) (Dk.85 Ömer Çetinbaş)GOLLER: Dk. 69 (P) Selçuk, Dk. 75 (K.K) Çağlayan, Dk. 90+6 Ömer (Karacabey) - Dk. 81 (P) Murat Can (Muğlaspor) SARI KARTLAR: Muhammed, Savaş, (Muğlaspor) - İlyas, Sadık (Karacabey) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor evinde zirve takipçisi Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen ev sahibi ekip 9 puanda kalıp 14'üncü sıraya geriledi. 20 puana ulaşan konuk takım ise 2'nci sıradaki yerini korudu.25'inci dakikada Muğlaspor atağında Murat Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda araya giren Gökhan mutlak golü önledi. 42'nci dakikada kaleci Yunus'la karşı karşıya kalan Karacabeyli Sadık'ın şutunda top direkten döndü.İlk yarı 0-0 sona erdi. 58'inci dakikada ev sahibi ekipten Ramazan'ın soldan ortasında Batuhan gelişine vurdu, meşin yuvarlak top direkte patladı. 69'uncu dakikada ceza sahasında kaleci Yunus'un müdahalesiyle Sadık kendini yerde buldu. Hakem Hamit Basık penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Selçuk takımı öne geçirdi: 0-1.75'inci dakikada Muğlasporlu Çağlayan ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı: 0-2.81'inci dakikada Abuzer ceza alanı içinde Batuhan'ı düşürdü. Hakem Basık bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Murat Can farkı bire indirdi: 1-2.90+6'ncı dakikada Rasim'in sağdan ortasında Ömer Çetinbaş kafayla fileleri sarstı: 1-3.

Maç, Karacabey Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA