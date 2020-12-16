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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

16.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:04
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner ÖzaralFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk. 72 Cisse)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Dk. 61 Sefa Durmuş), Abdullah Aydın (Dk. 72 Alper Karaman), Berk Ali Nizam (Dk. 88 Gökhan Erdöl), Ömer Çetinbaş

Gol: Dk. 11 Onur Özcan (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 28 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 76 Cisse, Dk. 83 Oytun Özdoğan, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 84 Sergen İlhan (Karacabey Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Serdar Aziz, sağdan bindiren Nazım Sangare'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ortasına altıpas önünde ters bir vuruş yapan Onur Özcan meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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