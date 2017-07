Karacabey Belediyesi Ziraat Odasına Tapuyu Verdi

Karacabey Belediyesi aldığı meclis kararıyla, Karacabey Ziraat Odasına tahsis ettiği yerin tapusunu düzenlediği törenle teslim etti.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, aldıkları meclis kararıyla Mecidiye Mahallesi'nde İstiklal İlköğretim Okulu yanında bulunan bin 974 metrekare yeri Karacabey Ziraat Odasına verdiklerini söyledi.



Bu kararın meclisten de geçtiğini belirten Özkan, "Bugün bu yerin tapusunu kendilerine veriyoruz. Karacabey Belediyesi olarak Karacabey'in büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için '3T' şeklinde yol haritası belirledik. Bunun kapsamında tarım yapan çiftçilerimizin her zaman yanında bulunmaya çalışıyoruz. Tarım bizim olmazsa olmazımız. Biz çiftçilerimizle ve Ziraat Odası Başkanımızla her zaman beraberiz. Belediye olarak, tarım için ne yapılacaksa onları yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de yer tahsisinde bulunan Özkan ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.



Modern bir Ziraat Odası binası yapacaklarına dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:



"Belediye Başkanımızdan yer talebinde bulunduk. Onlarda bize kulak verdi ve bugün bu yerin tapusunu alacağız. İlk defa bir belediye başkanı bin 974 metrekare alanı çiftçilerimize tahsis etti. Kendilerine hem Karacabey halkı hem de çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim hayalimizdi. Yeni binamızda modern bir hizmet vermek bizi çok mutlu edecek. Burada tahlil, toprak analiz, yaprak analiz ve su analiz laboratuvarları kurmayı hedefliyoruz. 1 ay içinde kazmayı vurup, temeli atmayı planlıyoruz. Kısmet olursa 1 yıl içerisinde bu modern hizmet binamızı çiftçilerimizin hizmetine açmayı istiyoruz."



Konuşmaların ardından, Karacabey Tapu Müdürü Gültekin Narinli nezaretinde Özkan ve Erdem arasında imzalanan protokol ile tapu Karacabey Ziraat Odasına verildi.