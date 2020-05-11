Karacabey Belediyesi'nden tasarruf hamlesi

Karacabey Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, kendi imkanları ile tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonu ile hem tasarruf sağlarken hem de artan kapasite sayesinde günlük atıkların daha kısa sürede işlem görmesine imkan sağlıyor.

Karacabey Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, kendi imkanları ile tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonu ile hem tasarruf sağlarken hem de artan kapasite sayesinde günlük atıkların daha kısa sürede işlem görmesine imkan sağlıyor.

Karacabey Belediyesi'nin kaynakları etkin kullanmak adına gerçekleştirdiği hamleler, başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Karacabey Belediyesi Hizmet Yerleşkesi içerisinde 12 dönümlük bir alanda kurulan Katı Atık Aktarma İstasyonunda; kantar, evsel katı atık aktarma istasyonu, yıkama yağlama istasyonu, kaynak atölyesi ve depolar yenilenirken, tüm bunlar belediyenin kendi imkanları ile yapılarak ciddi bir tasarruf edilmesi sağlandı. Bu sayede günlük 85 tonluk katı atık belediye ekiplerince toplanarak, transfer işlemi ile Bursa Hamitler Katı Atık Toplama Merkezine gönderiliyor. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan atölyelerde de çöp konteynırlarının bakım ve onarımları ekip içinde yapılıyor.

Katı atık aktarma istasyonunda yapılan düzenleme ile daha kullanışlı bir alan oluşturulurken, ayrıca iş güvenliği riskleri de ortadan kaldırılmış oldu. Bunun yanında, şantiye içerisinde yapılan yıkama ve yağlama bölümleri de daha hijyenik bir çalışma ile Karacabeylilere hizmet imkanı sağlıyor.

Sıfır atık projesi kapsamında harekete geçen ve çalışmalarına yoğunluk kazandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi içinde 11 depoluk inşaat çalışmalarına da başladı. Bu proje tamamlandığında, vatandaşlar ev ve işyerlerinden çıkan atıkları belediye temizlik işleri şantiyesine getirdiklerinde, buralardan lisanslı firmalara verilerek geri dönüşüm hizmeti sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Hizmet Yerleşkesinin olduğu alanda yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere. Temizlik İşleri şantiyesi içinde hem istasyonların daha etkin kullanımı hem personel güvenliği hem de pratik iş imkanı sağlayan yenileme ve düzenleme çalışmaları ile vatandaşlarımıza hizmet yarışında daha bir hız kazandık. Bunun yanında, sıfır atık projesi kapsamında da 1. sınıf atık getirme merkezi ile kullanım dışı kalan eşyalara ikinci bir şans verilerek hem geri dönüşüme hem de tasarrufa katkı sağlanacak. Aynı zamanda ekiplerimiz, şantiye çevresine diktikleri 350 fidan ile ağaçlandırma çalışması da yaparak, temiz bir çevre için her alanda faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA