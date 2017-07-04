Karacabey Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Serin Su

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, Afrika sıcaklarından en çok etkilenen sahipsiz sokak hayvanları için harekete geçti.



Yurt genelinde aşırı sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde sahipsiz hayvanların bu durumdan etkilenmemesi için adım atan Karacabey Belediyesi takdir topladı. Başkan Ali Özkan, belediye olarak hazırlattıkları su kaplarını esnafa dağıtırken, dağıtılan kapların temiz tutulmasını istedi.



3 yıla yakın süredir dağıtılan kapların, şehir aralarında kullanıldığını gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Özkan, "Hayvan dostu Karacabey sloganımızla, bu alanda da gerek sahipsiz sokak hayvanları, gerekse de yaban hayvanları için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Kışın yoğun kar yağışında yabani hayvanlar için şehre yakın bölgelerde yemleme çalışmaları yapmıştık. Şimdi ise sıcak günlerde su sıkıntısı yaşamasınlar diye su kaplarımızı artırdık" dedi. - BURSA