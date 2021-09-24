Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere barınma desteği - Haberler Ekonomi
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Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere barınma desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere barınma desteği

Karacabey Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Karacabey Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de AŞ evinin yanında bulunan barınma evinin öğrencilere tahsis edilebileceğini bildirdi. Özkan, ayrıca ilçenin yazlık tatil beldesi Yeniköy'de belediye tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarında yüzlerce kişinin konforlu bir şekilde konaklayabildiği 'Yeniköy Evleri'nin de bu süreçte öğrencilere açık olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Özkan, "Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda, eylül ayı içinde yüz yüze eğitime geçilmiştir. Devletimiz, modern ve donanımlı öğrenci yurtları ile gençlerimizin ihtiyacını karşılamak için her türlü hazırlığı yapmaktadır. Ancak bazı öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgiler gündeme yansıtılmaktadır. Karacabey Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimize her türlü desteğe hazırız. Barınma ihtiyacı yaşayan öğrencilerimiz varsa, ilçemizde AŞ evinin yanında barınma evimiz var, orada yataklarımız mevcut. Bunun yanında, Yeniköy'de de 'Yeniköy Evleri'miz bulunuyor. Orasını da öğrencilerimize tahsis edebiliriz. Karacabey'de öğrencilerimizin barınma meselesi asla söz konusu olamaz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere barınma desteği

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