Karacabey Belediyesi'nden Eğitime Destek

Bursa'nın Karacabey Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor.



Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezi ve kırsalda yer alan okullara tadilat, bahçe ve çevre düzenlemesi, parmaklık, ihata duvarı, tel örgü, boya-badana ve benzeri hizmetlerin verildiğini söyledi. Özkan, çalışmaların tamamlandığını, okulların 2017-2018 dönemi için hazır hale getirildiğini kaydetti. Başkan Ali Özkan, eğitime yapılan yatırımın ülke geleceğine yapılan en güzel yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim en büyük önceliğimizdir. En büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. En güzel hizmet, öğrenci ve okula yapılan hizmettir. Eğitime yönelik altyapı çalışmalarının yanı sıra, kültürel ve sosyal faaliyetlere sunduğumuz katkı ile eğitim kurumlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Eğitime belediyenin katkısından duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, veliler adına Başkan Ali Özkan'a teşekkürlerini sundu. - BURSA