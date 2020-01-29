Karacabey Belediye Başkanı Özkan'dan Ankara çıkarması

29.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:39

Oldukça verimli geçen Ankara temaslarında, ilçe hakkında çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara gezisi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, burada birçok isimle bir araya gelerek çeşitli konular hakkında sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi. Bu doğrultuda, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin eşliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy gibi birçok isimle bir araya geldiklerini belirten Özkan, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Karacabey hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerde gerçekleştirdiğimiz ve devam eden projelerimiz hakkında bilgiler verdik" dedi.

Projeler üretiyoruz

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Özkan, keyifli sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi. Özkan, çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bu tür ziyaretler Karacabey için oldukça önemli. Bu nedenle bu görüşmelerimizi sık sık gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Ziyaretlerimizde Karacabey ve Bursa üzerine görüşüyoruz. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açıdan tüm yönleriyle gelişmesi adına projeler üretiyoruz" diye konuştu.

Hayatın her alanına yönelik ciddi atılımlara imza attıklarını dile getiren Özkan, 'Modern belediyecilik' anlayışıyla Karacabey'in sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler