Karacaali'de çevre düzenlemesi
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Karacaali'de çevre düzenlemesi

Karacaali'de çevre düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik Belediyesi, yaz öncesi merkez dışı mahallelerde gerçekleştireceği çalışmalara Karacaali'den başladı.

Gemlik Belediyesi, yaz öncesi merkez dışı mahallelerde gerçekleştireceği çalışmalara Karacaali'den başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik'in çehresini değiştirecek ve ortak kullanım alanlarını güzelleştirecek faaliyetlere devam ediyor. Yaz sezonu öncesi özellikle Kumla sahilinde önemli çalışmalara imza atmaya hazırlanan Gemlik Belediyesi, sahil şeridinde ihtiyaç duyulan çalışmaları ise tamamlıyor.

Karacaali'de faaliyetlerini sürdüren ekipler, mahalle meydanında ihtiyaç duyulan yenileme çalışmalarına devam ediyor. Köy kahvesinin bulunduğu köy meydanında taş parke çalışması gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 500 metrekarelik alanı yeniledi. Taş döşeme çalışması tamamlanan meydan yeni görünümüne kavuşurken Karacaali Camii'nin de ihtiyaçları hızla gideriliyor. Yağışlar nedeniyle aşınma meydana gelen cami duvarlarında sıva ve boya işleri tamamlanırken, umumi helalar da bakımdan geçirildi. Öte yandan bir diğer önemli çalışma ise Karacaali Kadın Girişimci Derneği'ne yönelik gerçekleşti. Yeni yerine taşınan derneğin çevresinde ve Atatürk Parkı'nda çevre düzenlemeleri tamamlandı.

Yaz sezonunda Gemlik'i bir turizm yöresi olarak tatilcilerin gözde mekanı haline getirmek istediklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

"Mahallelerimizde çevre düzenleme çalışmalarımıza Karacaali'den başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz program dahilinde tüm mahallelerimizde taş parke, asfalt, çevre düzenlemesi gibi çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Kumla sahilimizde de plaj düzenlemelerimiz Haziran ayına yetişecek. Sahil işgaline son vererek, bölgede tüm halkımızın ücretsiz faydalanacağı modern bir hale getiriyoruz. Tabii ki yaz sezonunda da sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını, tatil boyunca sağlık tedbirlerine dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz." - BURSA

Karacaali'de çevre düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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