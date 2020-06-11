KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
11.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:10
KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

İNGİLTERE'DE YAPILACAK SERGİ İÇİN ÇEKMİŞ

Karacaahmet Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek çekilen videoya ilişkin iki kişi dün gözaltına alındı. Batu Belen, emniyet sorgusunda, soruşturmaya konu videoyu arkadaşı Utku Ş. ile birlikte çektiğini belirterek, sosyal medya üzerinden İngiltere'de bir kuruluşun çağrısı üzerine orada yapılacak bir sergi için videoyu çektiğini söyledi.

"AMACIM KİMSEYİ RAHATSIZ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

Batu Belen'in isteği üzerine videoda oynadığını söyleyen Utku Ş., "Çekim bittikten sonra Batu videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım sonrası Müslüman kesim rahatsız olunca kaldırdı. Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim, amacım kimseyi rahatsız etmek, aşağılamak ya da kışkırtmak değildi. Normalde bu video İngiltere'de yayınlanacaktı. Burada paylaşılmaması gerekiyordu. Sergi koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Batu iptal edildikten sonra sayfasında paylaştı" dedi.Batu Belen ve Utku Ş., emniyet işlemlerinin ardından bugün haklarındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARİki şüpheli savcılık sorgularının ardından, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Mahkeme, her iki şüphelinin haftanın bir günü karakola giderek imza vermeleri koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Uzman isim, koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlığı sıraladı Haber
Uzman isim, koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlığı sıraladı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Semih Özsoy Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 15:14:46. #1.15#
title