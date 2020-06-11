KARACAAHMET'TE KLİP ÇEKEN İKİ KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

KARACAAHMET Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiası ile gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

İNGİLTERE'DE YAPILACAK SERGİ İÇİN ÇEKMİŞ

Karacaahmet Mezarlığı'nda bazı mezarların üzerinde yürüyerek çekilen videoya ilişkin iki kişi dün gözaltına alındı. Batu Belen, emniyet sorgusunda, soruşturmaya konu videoyu arkadaşı Utku Ş. ile birlikte çektiğini belirterek, sosyal medya üzerinden İngiltere'de bir kuruluşun çağrısı üzerine orada yapılacak bir sergi için videoyu çektiğini söyledi.

"AMACIM KİMSEYİ RAHATSIZ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ"

Batu Belen'in isteği üzerine videoda oynadığını söyleyen Utku Ş., "Çekim bittikten sonra Batu videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım sonrası Müslüman kesim rahatsız olunca kaldırdı. Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim, amacım kimseyi rahatsız etmek, aşağılamak ya da kışkırtmak değildi. Normalde bu video İngiltere'de yayınlanacaktı. Burada paylaşılmaması gerekiyordu. Sergi koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Batu iptal edildikten sonra sayfasında paylaştı" dedi.Batu Belen ve Utku Ş., emniyet işlemlerinin ardından bugün haklarındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILARİki şüpheli savcılık sorgularının ardından, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları koşuluyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Mahkeme, her iki şüphelinin haftanın bir günü karakola giderek imza vermeleri koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Kaynak: DHA