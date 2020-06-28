Karaca yavrusu kendisini emziren keçiyi annesi olarak benimsedi
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Karaca yavrusu kendisini emziren keçiyi annesi olarak benimsedi

Bartın'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan karaca yavrusu, kendisini emziren keçiyi annesi olarak kabullendi.

28.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:26

Bartın'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan karaca yavrusu, kendisini emziren keçiyi annesi olarak kabullendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bartın'ın Arıt mevkisindeki bir derede karaca yavrusu bulunduğu ihbarını alan DKMP ekipleri olay yerine ulaştı.

Kurtarılan yavru veteriner hekim tarafından muayene edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ancak güçten düştüğü belirlenen karaca, beslenmesi ve annesinin yokluğunu hissetmemesi için keçi çiftliğine götürüldü.

Buradaki bir keçiyi annesi gibi benimseyen karaca yavrusu, keçinin de kendisini kabullenmesiyle anne şefkatine kavuştu.

Karaca yavrusu kendisini emziren keçiyi annesi olarak benimsedi

Kaynak: AA

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